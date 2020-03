Garçom que tentou gerar pânico na RMC com vídeo sobre coronavírus vai parar na delegacia

Um garçom de 37 anos foi detido, nesta quarta-feira (25), suspeito de tentar espalhar pânico entre moradores de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ele é autor de vídeo que viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o detido afirma que o bairro Planta São Marcos estaria com 8 mil infectados pelo coronavírus. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, porém, a cidade não tem nenhuma confirmação da doença até esta terça-feira (24).

De acordo com o delegado Michel Carvalho, o suspeito foi detido com base na Lei das Contravenções Penais. “As pessoas já estão com muito medo e ele ainda toma uma atitude como essa. Diante das denúncias, fizemos a intimação e ele esteve em nossa delegacia nesta quarta”, explicou.



O artigo 41 da lei prevê pena de prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, para quem provoca alarme, anunciando desastre ou perigo inexistente, ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto.

Na delegacia, o suspeito foi obrigado a pedir desculpas e garantiu que tudo não passou de uma brincadeira. “Não existem 8 mil infectados, vim pedir desculpas e se cuidem”, declarou.

