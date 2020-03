Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio de R$ 1 milhão

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (25) o prêmio estimado em R$ 1 milhão, o menor valor registrado este ano. As seis dezenas do concurso 2.246 serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o acesso do público ao Espaço Loterias Caixa será reduzido, em observância às orientações para prevenção ao coronavírus.

O acompanhamento do sorteio poderá ser feito também pelas redes sociais: no Facebook e canal Caixa no Youtube.

As pessoas poderão fazer suas apostas até as 19h (horário de Brasília) nos canais digitais, como o Internet Banking Caixa, Portal e App Loterias Caixa, além das casas lotéricas, que estejam abertas. A cartela, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Dupla de Páscoa

O sorteio especial da Dupla de Páscoa (concurso 2.270 da Dupla Sena), que seria realizado no dia 11 de abril, foi adiado para 25 de abril. Desta forma, o período exclusivo de vendas para o concurso especial será do dia 1º a 25 do próximo mês."É importante ressaltar que os recibos das apostas realizadas até o momento e que indicam a data do sorteio de 11/04/2020 são válidos e a partir de agora os comprovantes passarão a registrar a nova data", diz a Caixa.