Londrina tem 209 casos suspeitos de Covid-19, aponta boletim da Sesa

O último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) do Paraná aponta que 209 pacientes são monitorados em Londrina com suspeita de coronavírus. São 38 pessoas a mais do que o boletim anterior, que apontava 171 casos.

O município continua com 3 casos confirmados da doença. Outros 11 foram descartados.

No total, são 70 casos confirmados da doença no Paraná. Ao todo, 10 novos casos foram contabilizados nas últimas 24h em: Curitiba (6), Telêmaco Borba (1), Paranavaí (1), Cascavel (1) e um caso de paciente residente fora do Estado (Brasília). Os pacientes são sete mulheres e três homens com idades entre 23 e 70 anos. Parte das confirmações são casos que estiveram em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Dubai e Itália.

O panorama da doença no Paraná é de 70 confirmados - 65 residentes no Estado e cinco de outros locais -, 197 descartados e 1.844 em investigação.

A Sesa aguarda a normalização do sistema do Ministério da Saúde para validação de cerca de 600 casos negativos, já diagnosticados e descartados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).

ISOLAMENTO – Quatro pacientes confirmados com o coronavírus estão em isolamento hospitalar, três com quadro clínico considerado leve e um em estado grave.

BOLETIM – O boletim de monitoramento diário da doença foi alterado na somatória para que não ocorram dúvidas com relação à diferença de dados entre o Estado e o Ministério da Saúde.

Pacientes que não residem no Paraná, mas foram diagnosticados e receberam tratamento no Estado são incluídos no boletim separadamente.

O Ministério da Saúde divulga apenas os pacientes que residem no Estado.