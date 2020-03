Pablo Marçal, o rei dos desbloqueios cerebrais explica como começou sua carreira de sucesso

“Vá cuidar da sua vida!”. Esse é o principal bordão do mentor que vem mudando a rotina de sono de milhares de pessoas no Brasil. Com treze mil horas de treinamentos e mais de mil palestras ministradas, o goiano Pablo Marçal foi o executivo mais jovem do Brasil Telecom, antes de se tornar multiempreendedor e hoje é um dos maiores fenômenos das redes sociais.Ele se oferece para “destravar” a vida financeira de quem se dispõe a acordar às 4:59 da manhã, de segunda a segunda, para acompanhar suas lives. Pablo não tem receio de dizer o que pensa, não passa a mão na cabeça de ninguém e diz o que muitos precisam ouvir, mas nem sempre estão preparados. Sua maior missão é trabalhar a inteligência emocional de quem deseja romper bloqueios do passado, medos e vícios que impedem o desenvolvimento pessoal.Hoje, na plataforma Internacional, situada no bairro de Alphaville em São Paulo, o empresário comanda uma espécie de “fábrica” de conteúdo digital. Toda a equipe se concentra na produção de conteúdos como lives, posts, podcasts, resumos de palestras e criações de infoprodutos.É como se fosse um grande reality show, onde o internauta acompanha a rotina de Pablo, suas interações com outros influenciadores, e momentos do cotidiano com os três filhos meninos e a esposa Carol. Até o nascimento do filho mais novo dentro do carro, enquanto estava a caminho do hospital, foi compartilhado com o público. Os números de Pablo só crescem, ancorados principalmente pela criação do Método IP (ativação, identidade e propósito), que possibilitou seu reconhecimento internacional.“Há 5 anos, descobri um segredo sobre o cérebro que me impedia de avançar em alguns assuntos específicos. Comecei a ler e estudar tudo que dizia sobre o assunto, me conectei com algumas pessoas e juntei o conhecimento e alguns códigos para desenvolver uma técnica capaz de organizar o cérebro de qualquer pessoa.”, esclarece o mentor.Pablo Marçal afirma que qualquer pessoa pode alcançar seu melhor potencial. Recentemente ele pegou um Uber nas ruas de São Paulo e desafiou o motorista a aceitar sua mentoria, deixar o Uber e mudar de vida. Ele aceitou a proposta e pretende realizar o sonho de trabalhar como designer gráfico. O segredo para alcançar resultados, segundo Marçal, ou Titi como é conhecido pelos seguidores, está na mentalização do alvo desejado, em abandonar comportamentos tóxicos, exercitar a fé e transbordar na vida de outros.“Todos os dias recebo centenas de mensagens de pessoas que sofreram algum trauma na infância e hoje não conseguem prosperar na vida por causa disso. A maior parte desses traumas são causados em um período da criança onde ela não possui escudos para bloquear as informações que recebe, por isso a importância e o cuidado com o que falamos com os nossos filhos”, explica Pablo Marçal.