Sebrae/PR alerta sobre possíveis fraudes no processo de abertura do MEI

Quem deseja se formalizar como Microempreendedores Individual, o MEI, não paga nada. O processo pode ser feito de três formas diferentes e é gratuito em qualquer uma delas. Entretanto, empresas online oferecem os mesmos serviços e cobram por isso. O resultado pode incluir desde gastos desnecessários até mesmo fraudes, como a falta de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, por exemplo.

Carla Selva, consultora do Sebrae/PR, alerta que uma simples busca com as palavras-chave “abrir MEI” pode exibir diversos anúncios de empresas que realizam serviços pagos, mas que são oferecidos gratuitamente à população pelo Sebrae, Salas do Empreendedor e Portal do Empreendedor.

“Muitos se aproveitam do momento da crise para impulsionar anúncios em sites de pesquisa e depois cobram a abertura e formalização do MEI. Na boa fé, empresários contratam o serviço acreditando que o link é do governo e pagam quase 200 reais por isso. É importante lembrar que o processo de abertura e formalização do MEI é totalmente gratuito pelos canais oficiais. O empresário não precisa pagar por esse serviço”, pontua a consultora.

Devido ao avanço do Coronavírus no Brasil, os atendimentos presenciais para abertura e formalização do MEI diminuíram nas Salas do Empreendedor, mas ainda acontecem. O empresário pode também realizar o processo todo online pelo Portal do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedor.gov.br/) ou ainda procurar orientação do Sebrae em consultorias pelos diversos canais de atendimento digital que podem ser acessados pelo link https://www.sebraepr.com.br/.