Como lidar com o stress do dia a dia de um corretor de imóveis

A tentadora carreira como corretor de imóveis é bastante popular entre jovens no início da vida profissional e também entre pessoas mais experientes que buscam um novo desafio na vida. A combinação entre lucros astronômicos com a flexibilidade de horários são só alguns dos pontos positivos apresentados pela profissão, mas também podem ser fatores que contribuem para um esgotamento físico e mental conhecido como “Síndrome de Burnout”.

Esgotamento físico e psicológico

Quando não se sabe muito bem quando começa e quando termina o dia de trabalho, os compromissos com clientes e corretoras acabam invadindo o horário que um dia já foi reservado à vida pessoal. Cobranças por resultados, desorganização, objetivos de vida muito difíceis e dedicação intensa aos afazeres do trabalho acabam causando descaso com necessidades básicas como socializar, dormir e até mesmo comer.



Independente se você atua com imóveis em uma área tranquila como a Vila Nova Conceição ou vive o dia a dia corrido de uma imobiliária, o desvio psicológico causado diretamente pela vida profissional estressante pode ser facilmente combatido com técnicas que estimulam o seu bem estar e treinam corpo e mente para situações estressantes.



Em dia com a organização

É importante manter uma agenda – física ou virtual (como aplicativos dedicados que enviam notificações de seus apontamentos) – para compreender o tamanho da sua semana. Além disso, é fundamental que você marque compromissos de forma a atendê-los da melhor forma possível e sem se desgastar. É comum entre visitas, reuniões, cafezinhos e idas ao cartório acabar esquecendo de almoçar ou até mesmo deixar de honrar com alguma atribuição. Portanto, esteja sempre a par de como irá funcionar o seu dia.

Outro importante aspecto que envolve a organização tem a ver com a arrumação e com a limpeza do seu ambiente de trabalho. Uma mesa limpa e sem distrações é um convite à boa performance. E se o seu escritório também é o seu automóvel, cuidar para que não esteja bagunçado é mais uma forma de tornar sua rotina mais agradável.



Buscar uma rotina saudável

É fácil se deixar levar por seus compromissos profissionais e dizer que não tem tempo para nada, mas isso não é totalmente verdade. Sua saúde vem antes de qualquer outro aspecto do seu dia a dia e tomar cuidados como se alimentar bem além de praticar exercícios físicos com frequência pode ser a chave para o seu sucesso profissional. Com o desempenho melhorado e as energias sempre revigoradas fica mais fácil lidar com seus afazeres como corretor.

Ainda no tema “rotina”, definir horários durante a sua semana é um fator decisivo para o seu bem estar. Encontrar amigos, conversar sobre coisas que não envolvem o mercado imobiliário, passar um tempo com a família ou até mesmo dedicar-se a um hobby precisam ganhar um espaço na sua agenda.



Relação com clientes

Existem diversos perfis de clientes no mercado imobiliário, mas todos eles possuem um elemento em comum: todos acham que são seus únicos clientes. É normal que liguem a qualquer momento e acabem te enchendo de atribuições ou exigindo atenção demasiada. O ideal é que você saiba definir um limite entre vida pessoal e profissional para que não seja sugado por tantas demandas. Responda mensagens, faça ligações e marque reuniões apenas em horário comercial!

Encontrar um equilíbrio é fundamental para a prática cotidiana atuando como corretor de imóveis. Priorize o que de fato é importante para você e nunca ofereça mais do que você de fato pode dar para a profissão. “Viver para trabalhar” nunca será o melhor mantra para alcançar seus objetivos. Em vez disso, pense que o certo acaba sendo “trabalhar para viver”. Sucesso!