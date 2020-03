Morre a jornalista Mariana Kalil

Na manhã deste último domingo (22), morreu a jornalista e escritora Mariana Kalil, 47 anos, em Porto Alegre. A informação foi confirmada por familiares.

A jornalista vinha lutando contra o câncer e costumava mostrar sua rotina nas redes sociais. Em uma das mais recentes postagens, ela disse. “O amor e o carinho de todos vocês, perseguidoras e perseguidores, me impulsiona como uma malabarista que voa pelo céu encantado em seu trapézio mágico. O amor e o carinho da minha família e amigos é o que me mantém firme e forte até aqui, com desequilíbrios e tropeços, sim. Mas com muito aprendizado..."

Mariana é autora dos livros “Peregrina de araque”, “Vida peregrina” e “Tudo tem uma primeira vez”. Trabalhou em Zero Hora, O Estado de S. Paulo e Jornal do Brasil, nas revistas Época e Istoé, e teve passagens na BBC e na Band.