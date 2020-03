Governo suspende sorteios do programa Nota Paraná

A partir da decisão da Caixa Econômica Federal de suspender por três meses os sorteios da Loteria Federal, a Secretaria de Estado da Fazenda também vai interromper, pelo mesmo período, os sorteios do programa Nota Paraná.

A decisão se tornou necessária uma vez que o Nota Paraná se baseia nos números da Loteria Federal.

De acordo com o item 12 do Anexo único da Resolução Sefa nº 626/2015, a apuração dos contemplados será realizada de forma eletrônica e, para garantir a segurança do processo, será aplicado, sobre o conjunto de bilhetes concorrentes, algoritmo matemático, que terá por base números sorteados em extração da Loteria Federal.

Ao anunciar a decisão, a Caixa apenas informou que o fazia para dar continuidade às medidas de apoio à sociedade, de maneira a reduzir os impactos trazidos pela propagação do vírus Covid-19. A interrupção se dará a partir da extração 5478-0.

Com isso, não há outra base segura para substituí-la, avalia o secretário estadual da Fazenda, Renê Garcia Júnior. Passado o período da suspensão, a secretaria vai definir se os sorteios de abril, maio e junho serão cancelados ou realizados, uma vez que a suspensão gera economia de R$ 15 milhões. “Um recurso que poderá ser dirigido para o controle da pandemia no Paraná”, diz Garcia Júnior.

Um novo calendário de sorteios deverá ser divulgado em julho.