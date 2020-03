Escola de Gestão oferta cursos a distância em caráter permanente

A Escola de Gestão do Paraná está ofertando, de forma permanente, cursos a distância que podem ser feitos por todos os servidores públicos e estagiários que atuam no executivo estadual. Os interessados terão 60 dias para concluir o curso, contados a partir da data de inscrição.

De acordo com a diretora da Escola de Gestão do Paraná, Aline Justus, a proposta é que sejam lançados novos cursos nos próximos meses. “Já temos cinco cursos com inscrições abertas, sendo um exclusivamente para estagiários. Nosso intuito é fazer com que o servidor aproveite este período de quarentena para aprimorar seus conhecimentos”, afirma.

Os cursos com inscrições abertas são: Comunicação Oficial no Contexto Organizacional; Gestão Estratégica Orientada para Resultados; Modelagem de Indicadores; Monitoramento & Avaliação e O Estado e o Estágio: fique por dentro.

Quase 2 mil pessoas já se inscreveram para fazer os cursos. Os interessados em conhecer um pouco mais das formações ofertadas podem acessar AQUI.