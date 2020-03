Rihanna doa 5 milhões de dólares no combate ao novo coronavírus

A cantora Rihanna fez uma contribuição de 5 milhões de dólares (aproximadamente mais de 25 milhões de reais) para os esforços ao combate da Covid-19, o novo coronavírus. A doação foi feita através de sua ONG, a Clara Lionel Foundation (CLF).

O anúncio da contribuição foi feito através do Twitter oficial da fundação neste sábado (21). O dinheiro liberado pela fundação vai ajudar a abastecer bancos de alimentos nos Estados Unidos, reforçar esforços médicos em países como Haiti e Malawi, comprar materiais de trabalho para enfermarias e hospitais em diversas localidades, e fundar o desenvolvimento de vacinas e tratamentos.

A Fundação Clara Lionel é uma organização sem fins lucrativos e foi fundada pela artista em 2012. A iniciativa financia programas inovadores de educação e preparação para emergências e resposta em todo o mundo.

Além de Rihanna, os atores Blake Lively e Ryan Reynolds também já fizeram uma doação para ajudar pessoas com o coronavírus no valor de 1 milhão de dólares. O casal dividiu a quantia para duas instituições dos EUA e Canadá.

No Brasil, segundo informações do portal UOL, a apresentadora Xuxa Meneghel fará uma doação de R$ 1 milhão para o SUS (Sistema Único de Saúde). O aporte será efetuado a partir de uma de suas empresas com o objetivo de ajudar no combate à pandemia do coronavírus no Brasil.

Com informações, Claudia.