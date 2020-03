Passageiros enfrentam filas em estações de trem e metrô no Rio

No primeiro dia de restrições do funcionamento de transporte intermunicipal no Grande Rio, passageiros enfrentam hoje (23) grandes filas em estações de trem e metrô.

Desde sábado (21), devido à pandemia do novo coronavírus, o governo do Rio de Janeiro suspendeu as linhas de ônibus intermunicipais que ligam outros municípios do Grande Rio à capital, fechou dez estações de trem na Baixada e permitiu acesso aos transportes ferroviário e aquaviário intermunicipais apenas para trabalhadores de serviços essenciais.

Nas estações de trem de Nova Iguaçu e Duque de Caxias as filas concentram dezenas de pessoas, que precisam comprovar aos policiais militares que trabalham em serviços essenciais definidos pelo governo do estado.

O governo decidiu reabrir a estação Corte Oito, em Duque de Caxias, mas ela estava vazia por volta das 7h.

Nas estações de metrô - que funcionam perto da divisa da cidade do Rio de Janeiro, onde também há controle de acesso, como Pavuna - também há filas para comprovação do emprego.

Na estação das barcas Arariboia, que liga Niterói ao Rio de Janeiro, mais cedo também houve filas.