Hospital IPO vai atender de graça pela internet a partir de segunda-feira (23)

O Hospital IPO, referência em otorrinolaringologia no Paraná, prestará informações por meio de teleorientação gratuita por vídeo, a partir de segunda-feira (23).

O atendimento, feito de forma individual, será gratuito e realizado das 9h às 17h de segunda a sexta e aos sábados e domingos das 10h às 16h.

Conforme o hospital, para utilizar o serviço, basta o paciente entrar em contato com o hospital por meio do portal ou redes sociais, clicar no link que será disponibilizado e preencher um cadastro.

O hospital afirmou que o lançamento deste tipo de atendimento é importante para que as pessoas possam evitar hospitais e postos de saúde, caso não apresentem sintomas.

Fechamento das unidades

O hospital informou que algumas unidades estarão fechadas em razão das medidas de prevenção da Covid-19. Confira abaixo:

Unidades em Curitiba:

Unidade Alto da XV - Fecha 23/03 até 5/04, retornando em 6/04

Unidade Alto da Glória - Fecha 23/03, sem previsão de retorno

Unidade Barigui – Clínica Dr. Herton Coifman - 23/03 à 05/04, retornando dia 06/04

Unidade Centro - Clinof Centro 1 - Horário reduzido das 09h as 11h e das 13h30 às 17h

Unidade Hospital Menino Deus - fecha a partir de 23/03, sem data para retorno.

Unidade Jardim das Américas II - Clínica Ceom - Fecha 24/03 até 7/04, retornando dia 8/04

Unidade São Francisco - Clínica Fagundes - de 23/03 à 29/03, retornando dia 30/03

Unidade Seminário - Clínica Obeso Gastro - de 23/03 à 05/04, retornando dia 06/04

Unidades Região Metropolitana:

Unidade Almirante Tamandaré - Fecha 23/03 até 1/04, retornando em 2/04

Unidade Campo Largo - Fecha 20/03 até 31/03, retornando 1/04

Unidade Fazenda Rio Grande - Fecha 23/03 até 5/04, retornando em 6/04

Unidade Araucária I - Clínica IMA - Fecha 23/03 até 5/04, retornando dia 6/04

Unidade Pinhais - Centro Médico Pinhais - Fecha 20/03, sem previsão de retorno.

(G1)