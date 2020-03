Aplicativo ajuda a pesquisar preços de produtos relacionados a prevenção do coronavírus

O aplicativo Menor Preço, disponível para os sistemas Android e iOS, ajuda a pesquisar produtos como álcool em gel, sabão e outros itens de higienização. Esta ferramenta mostra os estabelecimentos que oferecem o produto com melhor preço e mais próximos do usuário. A busca pode ser feita de duas formas – digitando o nome do produto desejado ou por meio de leitura do código de barras deste item.

Pelo portal menorpreco.notaparana.pr.gov.br basta digitar o nome do produto que ele traz os melhores preços e locais em que você consegue comprá-lo.