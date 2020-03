Secretário anuncia 15 mortos por causa do coronavírus só em SP

O secretário da Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, anunciou em coletiva neste sábado (21) que apenas no Estado já são 15 o número de mortos por causa do novo coronavírus.

Segundo ele, há outras 34 pessoas na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em São Paulo, que já registra 396 casos confirmados.

Os dados divulgados são uma atualização dos números divulgados às 18h de sexta-feira (20), informou o secretário.

Na sequência, o infectologista David Uip, coordenador do grupo de apoio criado para combater o coronavírus, alertou que há bairros do estado nos quais a rotina não mudou e as pessoas não estão se protegendo. "É preciso levar a sério essa pandemia, isso não é férias, isso não é brincadeira", declarou.

Até a sexta-feira, nove pessoas haviam morrido em São Paulo. As seis últimas vítimas são quatro mulheres (duas de 89 anos, uma de 76 e outra de 73) e dois homens, uma de 90 anos e outro de 49, que tinha tuberculose.

As quinze mortes são de moradores da capital paulista, 14 ocorreram em hospitais privados e uma em um estabelecimento público.