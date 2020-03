Sobe para 43 o número de casos confirmados de coronavírus no Paraná 

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou mais sete casos de coronavírus no Paraná neste sábado (21). Em Apucarana, Arapongas e Faxinal, segundo a secretaria, continuam dois casos suspeitos em cada cidade. Os pacientes confirmados são de Curitiba (4), Umuarama (1), Ponta Grossa (1) e Pato Branco (1). O número de casos confirmados no Estado subiu para 43.



As confirmações são de quatro homens e três mulheres com idades entre 28 e 81 anos, com viagens para São Paulo, Rio de Janeiro e Estados Unidos.

Os resultados foram divulgados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen), além de dois laboratórios privados já habilitados para confirmações da doença.

O Paraná tem atualmente 43 casos confirmados, 172 descartados e 273 suspeitos, destes, três estão em isolamento hospitalar e os demais em isolamento domiciliar.

Maringá, segundo a Sesa, continua com um caso confirmado e 13 suspeitos. Em Londrina, são três confirmados e 41 suspeitos.