Após divulgar o resultado negativo de dois exames para saber se está com coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 20, que poderá realizar um terceiro teste. Isso porque, segundo ele, como tem contato com muitas pessoas, pode já ter sido infectado."Estou bem. Fiz dois testes, talvez faça mais um até, talvez, porque sou uma pessoa que tem contato com muita gente. Recebo orientação médica", disse ele ao deixar o Palácio da Alvorada.