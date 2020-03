Paciente local nº1 da Itália receberá alta e verá nascimento da filha

Nesta última sexta-feira (20), depois de um mês da entrada no hospital de Codogno, no norte da Itália, com diagnóstico de grave pneumonia, o maratonista Mattia, de 38 anos, recebeu alta após a confirmação para novo coronavírus. O italiano, se tornou o primeiro caso para o covid-19.

Com aparência abatida, bem mais magro do que quando foi internado, o homem soube agora que não perderá o nascimento da filha, que está previsto para acontecer na semana que vem. A mulher de Mattia, grávida de 37 semanas, também deu positivo para o patógeno, mas recebeu alta poucos dias depois.

O teste com resultado positivo do maratonista, só foi feito graças a intuição da médica Annalisa Malara, do hospital de Codogno, que diante de um paciente jovem e saudável não melhorava da pneumonia. Até então, só eram autorizadas investigações com italianos que tinham sido evacuados de Wuhan e com turistas chineses que ficaram doentes durante período visitando Roma.

No decorrer da internação, ele chegou a ser tratado com um coquetel experimental de medicamentos, como antibióticos, antivirais, um anti-HIV, este último apresentou os melhores resultados até agora.