Polícia Civil do Paraná apreende álcool comercializados de forma irregular

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu 77 frascos de álcool em gel que estariam sendo comercializados de forma irregular em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. A ação aconteceu nesta quinta-feira (19), após fiscalização realizada com o Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e a Vigilância Sanitária, em uma loja de shopping.



Cada frasco continha 70 mililitros do produto. O álcool em gel era retirado de galões de cinco litros e fracionados nos recipientes apreendidos.

O produto estava sem rótulo e sem nenhuma informação sobre sua natureza, característica, qualidade, segurança e durabilidade. Também não havia qualquer menção sobre a possível nocividade do material.

O proprietário da loja apresentou uma nota fiscal referente à compra de um galão de álcool em gel, o que diverge do produto ofertado na prateleira. O homem foi autuado por crime contra o consumidor, com agravante pelo cometimento do delito em período de calamidade pública, e por crime contra saúde pública.

SAÚDE PÚBLICA - A Polícia Civil reforça que crimes contra a saúde pública estão sendo rigorosamente apurados, principalmente nesse momento em que o país se encontra.

Corromper ou adulterar produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais, nestes inclusos álcool em gel, bem como vender, distribuir ou de alguma forma entregar a consumo, é considerado crime hediondo cuja pena pode chegar a até 15 anos de prisão.

Denúncias poderão ser feitas através dos telefones 181, 197 e no caso de fatos ocorridos em Ponta Grossa, a notícia poderá ser feita por meio do WhatsApp da delegacia: (42) 99827-9684.