'Enfermeiro virtual' auxilia no diagnóstico do coronavírus via internet; acesse e faça o teste

Com a ajuda de inteligência artificial, pesquisadores desenvolveram um 'enfermeiro virtual' que ajuda na identificação de pessoas com o coronavírus. O sistema foi criado em conjunto por um neurocientista e uma pesquisadora do Hospital Israelita Albert Einstein, com apoio de um médico infectologista da Universidade de São Paulo (USP) e suporte de uma empresa de tecnologia.

O sistema, chamado de CoronaBR, utiliza como base em informações que o usuário dá para a plataforma através de perguntas simples, como sintomas e idade. Então, o enfermeiro virtual, chamado Pedro, ajuda a identificar se é necessário procurar um posto de saúde ou se bastam alguns cuidados em casa.



COMO FUNCIONA?

O CoronaBR foi criado utilizando como base o sistema de 'big data', quando enormes quantidades de dados são compiladas por um computador, que busca identificar padrões. Desta forma, o sistema consegue apresentar as probabilidades do paciente ter o coronavírus, com base nas respostas que ele oferece a algumas perguntas pré-estabelecidas.



O protocolo foi elaborado pelo conhecimento técnico em saúde de uma startup, com apoio do Dr. Lucas Chaves, médico infectologista formado pela Universidade de São Paulo (USP). Estão entre os idealizadores do projeto Aline Okita, pesquisadora do Big Data e da Telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein, e Ariovaldo Alberto da Silva Junior, neurocientista.

Você pode acessar o CoronaBR clicando aqui.