Estado recebe doação e vai distribuir 52 mil litros de álcool a entidades

O Governo do Estado está organizando uma operação logística para distribuir 52 mil litros de álcool, doados pela Associação de Produtores de Bioernergia do Estado do Paraná (Alcopar). O produto será destinado a hospitais, ambulâncias do Samu e Siate, centros de socioeducação, casas de semiliberdade, instituições de acolhimento e outras entidades assistenciais do Paraná.

A operação é coordenada pela Defesa Civil Estadual, com apoio do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, que fez o pedido de doação à Alcopar. Na manhã desta sexta-feira (20), dois caminhões da Defesa Civil partiram de Curitiba e um terceiro saiu de Cascavel com destino a Londrina, onde fica a sede da entidade, para buscar o carregamento e distribuir o produto entre oito regionais da Defesa Civil.

A distribuição para os órgãos e entidades será a partir das regionais de Curitiba, Paranaguá, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Ponta Grossa e Guarapuava, atingindo a todo o estado. A previsão é que o álcool possa ser entregue às instituições a partir da segunda-feira (23). Cada uma será responsável por pegar o produto na unidade, mas a Defesa Civil também vai auxiliar na entrega para aquelas que não podem se deslocar até o local.

PRODUTO – A doação feita pela Alcopar, que reúne 28 usinas e destilarias que produzem álcool e açúcar em todo o Paraná, foi do produto puro, também conhecido como álcool absoluto, com concentração alcoólica de 91%. Para que possa ser utilizado, a empresa Refriko, de Cambé, está processando gratuitamente o álcool absoluto, para transformá-lo em álcool 70. A empresa também está envasando o produto em estado líquido, que poderá ser utilizado na assepsia de ambientes.

BOXDoações de álcool em gel e outros produtos podem ser feitas pelo aplicativo Paraná Solidário

A doação de álcool em gel, produtos de higiene e limpeza e outros itens pode ser feita por qualquer pessoa, sem sair de casa. O aplicativo Paraná Solidário, disponível nos sistemas Android e iOS, permite fazer doações diretas para 305 instituições que atendem idosos, crianças e pessoas com deficiência, entre outros grupos vulneráveis.

O aplicativo conecta doadores e entidades beneficentes, facilitando as doações para quem precisa de ajuda. A solução foi desenvolvida pela assessoria de Gestão Inteligente e Inovação da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho e pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar).

“Estamos vivendo uma fase difícil, o momento é crítico, mas nem por isso podemos parar de ajudar o próximo. Mais do que nunca, esta é a hora de usar o aplicativo e ajudar quem mais precisa”, afirmou o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.