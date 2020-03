Primeiro milhão do Nota Paraná é entregue sem público

A entrega dos prêmios do programa Nota Paraná deste mês de março, marcada para esta sexta-feira (20), foi cancelada por causa da ameaça do novo coronavírus. Os valores foram liberados pela Secretaria de Estado da Fazenda e serão depositados diretamente na conta dos ganhadores.

Pela primeira vez, nesta nova fase do programa, os prêmios mensais são bem maiores – para o contribuinte, R$ 2,8 milhões, valor que inclui o prêmio principal de R$ 1 milhão e mais dois de R$ 200 mil. Para as entidades assistenciais cadastradas, o total é de R$ 2,2 milhões.

A vencedora do prêmio principal, moradora de Faxinal, prefere que seu nome não seja divulgado. Já o curitibano Vinícius Guerreiro Balles, de 30 anos, comemorou o prêmio e disse que está estudando com calma formas de investir o dinheiro, “para não perdê-lo facilmente”, assim como o ganhou.

Professor de tecnologia em escola privada, Vinícius acredita que o prêmio veio em hora muito boa, por causa da crise do novo coronavírus. “Numa situação de crise, ter dinheiro dá mais segurança”, avalia. “Ainda mais tratando-se de uma quantia que muita gente só recebe quando se aposenta”, comenta.

Desta vez, as entidades premiadas com R$ 20 mil cada uma foram o Pequeno Cotolengo de Curitiba, ICIS de Maringá, Instituto Polo Iguassu de Foz do Iguaçu, Associação Vida Animal de Colombo, Amahteb de Telêmaco Borba, APAE de Rolândia, APAE de Palmeira, APMI de Terra Rica, Associação Lar Moisés de Curitiba e Asilo São Vicente de Paulo de Imbituva.

Os ganhadores deste mês de março demonstram que a sorte não depende do volume de gastos no comércio. O ganhador do prêmio principal participou com apenas 8 bilhetes – um bilhete é gerado a cada R$ 200,00. Um dos ganhadores de R$ 200 mil concorreu com apenas dois bilhetes; o outro, com 51 bilhetes.

COMO SE CADASTRAR – Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal. Para participar dos sorteios é preciso fazer adesão no site.

Toda primeira compra no mês gera um bilhete ao participante do programa para os sorteios mensais, independentemente do valor gasto nas compras. Depois, cada R$ 200,00 em notas fiscais dá direito a um novo bilhete, com validade apenas para o sorteio do seu respectivo período.