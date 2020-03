Delegado que matou a esposa e a enteada em Curitiba é denunciado por duplo feminicídio

O Ministério Público do Paraná ofereceu nesta sexta-feira, 20 de março, denúncia criminal contra delegado responsável pela morte da mulher e da enteada em Curitiba. O crime ocorreu no dia 4 de março deste ano, na residência do casal, no bairro Atuba, em tese porque o acusado não aceitava o fim do relacionamento. A vítima, de 41 anos, também era policial civil. Ela e a filha, de 16 anos, foram mortas a tiros.

Pela morte da esposa o réu foi denunciado por homicídio triplamente qualificado (feminicídio, motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima). Pelo crime que vitimou a enteada, por homicídio duplamente qualificado (feminicídio e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima). Por ter cometido os homicídios na presença da outra filha do casal, de apenas oito anos de idade, foi indicado pelo MPPR a necessidade de aumento da pena, a ser aplicada quando do julgamento.

Réu confesso, o delegado foi preso em flagrante e está detido no Complexo Médico-Penal em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

O processo tramita sob sigilo.