Homem utiliza drone para passear com cachorro durante quarentena; assista

Um homem em Limassol, no Chipre, encontrou uma forma criativa de levar seu cachorro para passear e ainda assim respeitar a quarentena imposta pelo governo local devido à epidemia do Covid-19. Ele decidiu utilizar um drone, e amarrou a coleira do animal no seu DJI Phantom e colocou o dispositivo voador para guiar o cão. Assista a seguir:

Vakis Demetriou, autor do vídeo, aconselha “fique em casa em segurança, mas não se esqueça da felicidade de seu cachorro”. Atualmente o Chipre, um pequeno país localizado em uma ilha no Mediterrâneo, tem 67 casos confirmados da Covid-19.



O vídeo chegou a mais de 1 milhão de visualizações apenas no Facebook.