Prefeito se preocupa com aumento de turistas em Guaratuba por conta do coronavírus: “Não é hora de vir para cá”

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, fez um desabado nas redes sociais depois de perceber um aumento no volume de carros chegando na cidade do Litoral. Pela rede social Facebook, nesta quinta-feira (19), ele alertou que o município não está preparado para receber visitantes, já que não tem a mesma estrutura que no período do verão.

“Percebi um volume muito grande de veículos chegando na nossa cidade. Acredito que as pessoas imaginam que, por ter menos gente, estão vindo para cá, por ser mais seguro. Mas ao contrário do período de temporada, agora não temos capacidade de receber essa quantidade de turistas, seja na questão de Segurança Pública, coleta de lixo e saúde”, afirmou.

O acesso à cidade pelo ferry boat permanece sem restrições, bem como por Garuva. Municípios com praias em Santa Catarina, como o Balneário Camboriú, adoram medidas impeditivas da chegada de carros com placas que não sejam locais.

(BANDA B)