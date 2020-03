PRF suspende atendimento presencial em suas unidades no Paraná

Em razão do combate à pandemia do novo coronavírus, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) decidiu há pouco suspender o atendimento presencial em todas as unidades no Paraná a partir da próxima segunda-feira (23).

Com a medida, o atendimento passa a ser prestado, preferencialmente, pelo e-mail atendimento.pr@prf.gov.br. Através dele, a PRF irá recepcionar documentos e esclarecer eventuais dúvidas dos usuários.

O telefone geral da Superintendência da PRF é o (41) 3535-1910, que também está disponível das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas. Os telefones das delegacias regionais da PRF espalhadas pelo estado estão listados no endereço https://www.prf.gov.br/agencia/parana/.

Serviços como protocolo de defesa prévia, recurso contra infrações e identificação de motorista infrator, entre outros, podem ser solicitados por e-mail.

Uma parte significativa dos serviços administrativos prestados pela PRF está disponível a distância, pela internet e pelos Correios. Usuários podem apresentar recursos, indicar condutor que cometeu infrações, imprimir boletos e registrar acidentes sem vítimas, por exemplo.

A suspensão do atendimento presencial não atinge as ações de apoio e orientação a usuários de rodovias e as liberações de veículos recolhidos aos pátios da PRF. As atividades de policiamento e fiscalização da PRF estão mantidas em todo o país.

Nesta sexta-feira (20), o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) publicou uma deliberação que suspende, por tempo indeterminado, os prazos para defesa de autuação e recursos de multas, entre outros. Os motoristas com carteira de habilitação vencida desde 19 de fevereiro também podem continuar dirigindo.