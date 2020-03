PRF apreende 2 Kg de cocaína em Ibiporã; três pessoas são presas

Durante fiscalização na BR 369, na madrugada desta sexta (20), em Ibiporã/PR, a equipe da Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo Voyage de cor vermelha e placas de Colombo/PR. Durante a abordagem, o condutor, de 28 anos, demonstrou nervosismo, o que levantou a suspeita da equipe.

Ao fiscalizar o interior do veículo, a equipe PRF localizou dois tabletes de substância análoga à cocaína, escondidos sob o banco do passageiro dianteiro e banco do motorista, respectivamente.

Também estavam no veículo um passageiro de 19 anos e uma passageira de 32 anos. À equipe, eles informaram que receberiam R$ 400 cada um para levar a droga de Londrina à Joaquim Távora. Diante dos fatos, os três foram presos em flagrantes e encaminhados para a Delegacia de Ibiporã.