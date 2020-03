Uruguai anuncia medidas econômicas para combater coronavírus

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, anunciou um pacote de medidas para diminuir os impactos econômicos, sanitários e sociais decorrentes da pandemia do novo coronavírus. O país registra nesta sexta (20), 94 casos de contaminação pelo Covid - 19.

O adiamento do pagamento de impostos, o aumento de linhas de crédito com juros baixos e a suspensão das aulas durante um mês são algumas das medidas adotadas.

Entre as medidas econômicas aplicadas, está a abertura de linhas de crédito com juros baixos no Banco República (banco estatal uruguaio), empréstimos para pequenas e médias empresas e adiamento dos pagamento de impostos e Previdência Social.

Um regime especial de seguro-desemprego também foi flexibilizado para todos os setores. Esse seguro é para os funcionários que tiverem suas horas de atividade reduzidas pela metade. A empresa paga 50% do salário e o governo paga outros 25%.

"O Banco República terá uma linha de crédito com condições flexíveis no valor total de 50 milhões de dólares e estamos trabalhando com organizações multilaterais de crédito para aumentá-la para 120 milhões de dólares", disse a ministra da Economia, Azucena Arbeleche.

Os bancos e administradores de crédito foram autorizados a adiarem as parcelas de empréstimos para pessoas físicas e jurídicas, medida que já começou a ser implementada.

Lacalle Pou afirmou que "embora estejamos no meio desse processo e não possamos calcular quando ele terminará, entendemos que neste momento já existem danos econômicos".

Saúde Pública

Na noite de ontem, milhares de uruguaios foram às janelas e varandas para aplaudir o trabalho dos profissionais da saúde, ato que também aconteceu no Brasil.

Lacalle Pou afirmou que adere à manifestação em apoio a esses profissionais e agradeceu também o amplo trabalho desenvolvido por voluntários que prestam apoio e ajuda, principalmente, aos mais idosos.

"Em gratidão às tarefas e ao esforço do pessoal de saúde, o governo adere (às manifestações)", disse o mandatário, que pediu aos cidadãos que cumpram as medidas de isolamento.

Suspensão das aulas

Na última sexta-feira, dia 13, após o anúncio dos primeiros casos confirmados pelo novo coronavírus, o governo anunciou a suspensão de todas as aulas, tanto de escolas públicas como privadas, por duas semanas.

Agora, o governo ampliou a suspensão por mais uma semana, até sexta-feira 3 de abril. No entanto, na prática os alunos ficarão um mês sem aulas, já que a semana seguinte é Semana Santa e, no Uruguai, não há aulas.

Os alunos ficarão sem ir ao colégio do dia 13 de março ao dia 12 de abril, retomando os estudos no dia 13 de abril. Mesmo assim, Lacalle Pou ressaltou que o prazo de quarentena pode ser novamente alongado, se houver necessidade.

"Eu não tenho bola de cristal. Acreditamos que essas são as medidas que nos ajudarão a sair dessa situação da melhor maneira possível. Se esse vírus se espalhar exponencialmente, certamente iremos informá-los de outras medidas”, afirmou o presidente uruguaio.