Concessionária rebate pedido de fechamento de praças de pedágio feito por deputado por conta do Covid-19

A CCR RodoNorte, através de sua assessoria, rebateu as críticas feitas pelo deputado Delegado Jacovós (PL) de que os trabalhadores que atuam nas praças de pedágio não estão adotando nenhuma medida para a segurança, frente à pandemia do coronavírus.

De acordo com a assessoria:

"- todos os colaboradores receberam orientações sobre a doença e procedimentos de segurança com seus líderes

- além do EPI, todas as viaturas (APH, Guinchos e Veículos de Inspeção) possuem álcool em gel e também um kit para atendimento a usuários que apresentem sintomas.

- nas praças de pedágio, todas as cabines estão com álcool em gel e já contam com insufladores, que tem como mecanismo evitar que o ar externo 'entre' nas cabines. Os insufladores já existiam antes mesmo da pandemia do Covid-19

- Na Sede, colaboradores acima de 50 anos que podem realizar home office foram liberados para tal"

ENTENDA

Nesta quinta-feira (19), o deputado José Aparecido Jacovós (PL), o “delegado Jacovós”, afirmou que seria importante o fechamento das guaritas de cobrança nas praças de pedágio nas rodovias do Paraná para evitar a disseminação do coronavírus.

Em viagem realizada na quinta-feira (18), de Curitiba para Maringá, ele afirmou ter verificado que "as concessionárias não adotaram nenhuma medida preventiva em relação ao Coronavírus (Covid 19)".

"Percebemos que as operadoras de cabines não estão utilizando luvas, podem receber moedas de pessoas estejam contaminadas e também distribuírem estas moedas para outros usuários e disseminar ainda mais o Coronavírus”, disse Jacovós.