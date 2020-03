Coronavírus: Médico ganha Doodle do Google que ensina a lavar as mãos

Em meio à pandemia da disseminação do novo coronavírus no mundo inteiro, o Google resolveu criar um Doodle, nesta última sexta-feira (20), para homenagear o médico húngaro Dr. Ignaz Semmelweis. O doutor, foi a primeira pessoa a descobrir os benefícios da lavagem das mãos como medida preventiva para não espalhar doenças.

No vídeo da página inicial do buscar, mostra uma espécie de guia animado, com seis passos de como lavar corretamente as mãos – conforme a recomendação oficial da Organização Mundial da Saúde (OMS). Ainda aparece um relógio para saber quanto tempo levaria para realizar todo o processo. Assista a seguir: