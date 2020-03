Saúde confirma 930 casos de sarampo no Paraná

O Boletim Epidemiológico sobre o Sarampo divulgado nesta quinta-feira (19) pela Secretaria da Saúde do Paraná confirma 930 casos no estado - 20 a mais que o informe da semana anterior.

Os novos casos foram confirmados nos municípios de Curitiba (11), Colombo (2), Guaratuba (1), Paranaguá (1) , Almirante Tamandaré (1), Campo Largo (1), Campo Magro (1) e Pinhais (1). O monitoramento foi iniciado em agosto de 2019. Hoje, 45 municípios apresentam casos da doença, em 12 Regionais de Saúde do Paraná.

“O vírus está circulante no Estado e lembramos que esta doença é altamente contagiosa”, alerta o secretário da Saúde, Beto Preto. “Estamos em período de campanha de imunização contra o sarampo, tivemos o prazo prorrogado e a faixa etária ampliada para beneficiar um número ainda maior de paranaenses ”, destaca ele.

CAMPANHA – A campanha nacional de vacinação contra o sarampo teve o prazo prorrogado e acompanha o calendário da vacinação contra a gripe, de 23 de março a 22 de maio. A vacinação é indiscriminada para pessoas de 20 a 49 anos.

No período anterior da campanha, de 10 de fevereiro a 13 de março, a vacinação focou o público mais jovem. “Neste momento, em que se ressalta a importância dos cuidados de prevenção no mundo inteiro, enfatizamos esta oportunidade para se colocara vacinação em dia”, reforça o secretário Beto Preto.

CALENDÁRIO – A imunização contra o sarampo faz parte do Calendário Nacional de Vacinação. A Vacina Tríplice Viral é indicada entre 1 a 29 anos, com duas doses, e de 30 a 49 anos, com uma dose.