Deputado quer fim de férias de 60 dias e supersalários

O vice-presidente nacional do Cidadania, deputado federal Rubens Bueno (PR), defendeu nesta quinta-feira (19), em meio a crise provocada pelo coronavírus, a votação imediata pela Câmara da PEC que acaba com as férias de 60 dias no serviço público, em especial para magistrados e integrantes do Ministério Público, e do projeto que regulamenta o teto salarial e acaba com os supersalários.

"Essa é a hora de acabarmos com privilégios. Os recursos economizados serão bem vindos no enfrentamento da crise", disse.

O deputado lembra ainda que mais de R$ 5 bilhões de reais serão economizados por ano com a medida. "Não é pouca coisa. É o que ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pediu inicialmente neste momento de crise", ponderou.

Rubens Bueno é autor PEC 435/2018, que acaba com as férias de 60 dias, e foi o relator do PL 6726/2016, que barra os supersalários.