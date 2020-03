Prefeito de Londrina decreta fechamento do comércio por causa do coronavírus

Londrina decidiu fechar totalmente o comércio a partir desta sexta-feira (20). O anúncio foi realizado pelo prefeito Marcelo Belinati (PP) na noite desta quinta-feira (19).

O fechamento total do comércio e todos os estabelecimentos comerciais da cidade será feito, inicialmente, por 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias. Com isso, lojas, shoppings e demais estabelecimentos não podem abrir as portas.

De acordo com o decreto, que será publicado ainda na noite desta quinta, apenas supermercados e farmácias poderão ficar abertos. No entanto, restrições devem ser estabelecidas para os consumidores, para evitar aglomerações.

O transporte coletivo também irá funcionar, mas com a quantidade de ônibus reduzida.