Moradores fazem 'panelaço' contra vizinhos que usam à piscina em condomínio

Nesta última quinta-feira (19), moradores de um condomínio localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, realizaram um ‘panelaço’, para conscientizar vizinhos, sobre a disseminação do novo coronavírus. Os residentes usavam a piscina do prédio, mesmo com as orientações para que as pessoas fiquem em casa e evitem acumulações.

No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda evitar aglomerações, assim como distanciamento social. Além de enfatizar também a importância da higiene frequente das mãos e da desinfecção de objetos e superfícies tocados constantemente, como maçanetas e celulares, já que vírus respiratórios são transmitidos pelo contato com pessoas ou objetos infectados.

As imagens já estão circulando nas redes sociais.