SP disponibiliza instalações da Barra Funda e Morumbi para combate ao coronavírus

O São Paulo Futebol Clube (SPFC) anunciou em nota oficial, nesta quinta-feira (19), que irá disponibilizar toda a infraestrutura do clube para o enfrentamento da pandemia de coronavírus. Isso inclui o CT da Barra Funda, o estádio do Morumbi e o CT da base, em Cotia.

O ofício assinado pelo presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, foi endereçado ao Secretário Estadual da Saúde, José Henrique Germann Ferreira, disponibilizando as instalações.

O clube suspendeu suas atividades e liberou todos os atletas, dos esportes masculino e feminino, e enviou uma cartilha com recomendações para cuidados em casa.

O Reffis é o único departamento ativo no CT da Barra Funda e com operação reduzida: meio turno, com um profissional do clube e outro de limpeza. Além disso, menos seguranças vão trabalhar no dia a dia. Os mais jovens serão selecionados.

