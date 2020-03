Ao vivo: Brasil tem 621 casos confirmados de Covid-19 e seis mortes

As mortes em razão do novo coronavírus subiram para seis, conforme última atualização divulgada nesta quinta-feira (19) pelo Ministério da Saúde. Já os casos confirmados saíram de 428 para 621 entre quarta e quinta.

São Paulo segue como foco da disseminação do vírus, com 286 casos. Em seguida vêm Rio de Janeiro (65), Brasília (42), Bahia (30), Minas Gerais (29) e Rio Grande do Sul e Pernambuco (28). Além desses estados, foram registrados casos no Paraná (23), Santa Catarina e Ceará (20), Goiás (12), Espírito Santo (11), Mato Grosso do Sul (sete), Sergipe (seis), Alagoas (quatro), Acre e Amazonas (três) e Pará, Tocantins, Rio Grande do Norte e Paraíba (um).

Acompanhe ao vivo: