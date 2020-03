Robotinyc: único robô do mercado financeiro que lucrou na crise do Coronavírus

A maioria das pessoas sonham com a independência financeira, para isto acontecer, investimentos são feitos em diversos setores, principalmente na Bolsa de Valores. Porém, infelizmente, nos momentos de crise, muitos sonhos se tornam pesadelos. O Principal causador destes pesadelos são as nossas próprias emoções. Investidores, traders e especuladores ao verem suas operações no prejuízo acabam ficando sem ação. O medo nos impede de tomar atitudes, ficamos travados, paralisados sem reação, somente vendo nosso dinheiro desaparecer.

Na contramão disto, estão os "Robôs de Investimento", que sem sentimentos ou emoções conseguem através de cálculos matemáticos analisarem todos os cenários possíveis para tomarem decisões pontuais. Mas cuidado, existem "robôs e robôs" de investimentos, como nos alerta o especialista, Gabriel Zanatta (@MentorForex8):



- "Nas crises conseguimos identificar com exatidão quem realmente ganha dinheiro no mercado financeiro. Nestes momentos as mais aleatórias estratégias de investimentos são testadas e se mostram completamente ineficazes. Não é por acaso, que o Robotinyc, que opera Trend Following é o único robô que lucrou na crise. Mar tranquilo, não forma bons marinheiros."

Gabriel Zanatta, é ex-agente de investimentos credenciado pela CVM. Ele começou a Investir na Bolsa de Valores, em 2001, após o ataque das torres gêmeas. Em 2008, foi Morar em Nova Iorque e por conta disto conheceu o Forex, maior Mercado Financeiro Mundial, ainda pouco difundido no Brasil. Trocou os Estados Unidos pela Inglaterra, onde foi morar em Londres. Por lá, conheceu os maiores bancos europeus, e constatou que os fundos bilionários mais premiados, são geridos por sistemas automatizados com grande capacidade analítica de dados matemáticos, ou seja "Robôs".





Por conta de uma doença de seu pai, em 2015 ele retornou ao Brasil e começou então a testar os mais diversos robôs existentes no mercado, mas nenhum se comparava aos utilizados pelos fundos furopeus. Foi pesquisando sistemas automatizados chineses que Gabriel conheceu Atilio Bertoldi (@Atiliousgfx) que trabalha em um dos maiores bancos da Ásia.

Em 2016 iniciava a startup Robotinyc.com , com Gabriel do Brasil e Atilio de Tawian. No ano de 2018, Pedro Novellino (@MentorJimmy) se junta ao time. Pedro estava no ultimo semestre de medicina e decidiu largar os estudos para se dedicar 100% no projeto. Em 2019, Ronald Lopes (@RonaldLopes) também ingressou no time formando assim a sociedade entre os quatro profissionais renomados.





Juntos definiram que a principal razão da criação do Robotinyc.com, era acabar com a regra de ouro no mercado financeiro, o famoso "90 / 90 / 90", que significa que mais de 90% dos traders, investidores e especuladores, perdem mais de 90% dos seus investimentos em menos de 90 dias.

Muitos gurus e analistas vendem seus cursos, consultorias e livros, porém nem eles mesmos conseguem ganhar dinheiro no mercado financeiro com o que vendem. A solução destes profissionais é sempre a mesma: fazer mais aportes em ações, esquecendo de outros mercados e aguardar novos investidores iniciantes comprarem seus produtos.

O Robotinyc.com é completamente diferente. Ele foi projetado para todo tipo de mercado, tanto os voláteis onde ele faz operações em Dólares, Euros, Libras Esterlinas, Francos Suíços, Yens Japonês, Ouro, Prata, Petróleo ate mesmo em Cripto Moedas, como para os sem volume, onde o Robotinyc.com segue a tendência primária, exatamente como faz o melhor Investidor do Mundo, Warren Buffet, que opera Trend Following.

Toda e qualquer operação do Robotinyc.com tem uma definição de perda e lucro, por isto mesmo nas piores crises mundiais, o sistema analítico matemático vai proteger o investidor das fortes turbulências do mercado.

O Robotinyc.com é auditado diariamente pelo Myfxbook, com isto todas suas operações são 100% transparentes e podem ser acompanhas ON LINE, 24 horas por dia, através do site do Robotinyc.com.

Por fim, podemos concluir que não é por acaso, que o único robô do mercado financeiro que lucrou com a crise foi o Robotinyc.com. Esta startup não medirá esforços para trazer os melhores resultados em todos os tipos de mercados.





Para mais informações visite o Instagram dos sócios: Gabriel Zanatta, @MentorForex8 , Atilio Bertoldi, @Atiliousgfx, Pedro Novelino, @Mentor.Jimmy , Ronald Lopes @RonaldLopes,

Saiba mais em: Robotinyc.com