Prefeitura de Curitiba determina fechamento de casas noturnas e que idosos com 70 anos ou mais fiquem isolados em casa

A Prefeitura de Curitiba fez várias determinações como, por exemplo, que idosos com 70 anos ou mais fiquem isolados em casa. Os casos confirmados do novo coronavírus subiram de 12 para 14 no Paraná. Oito deles são moradores da capital do Estado. Coronavírus: veja o que foi cancelado ou adiado no Paraná

Também está proibida a visitação de idosos nas instituições de longa permanência. Para idosos que estejam enfermos poderá ser autorizada a presença de um acompanhante, de acordo com avaliação do responsável técnico da instituição, segundo a administração.

A administração municipal também determinou o fechamento de casas noturnas, academias, salões de beleza, entre outros.

“Temos que proteger a saúde de todos, porém, tendo o cuidado de preservar o trabalho e os meios de sustento das pessoas”, disse o prefeito Rafael Greca.

Veja todas as determinações da prefeitura:

Devem fechar

Casas noturnas, espetáculos, boates.

Cinemas e teatros.

Academias de ginástica, natação e esportes em geral.

Salões de beleza.

Escolas de música, artes, línguas e congêneres

Autoescolas

Tabacarias

Mantêm-se em funcionamento, mas respeitando novas orientações

Lojas em geral (como de roupas, sapatos e acessórios)

Supermercados e hipermercados (incluindo os mercados municipais)

Restaurantes, bares e lanchonetes.

Feiras livres

Padarias

Farmácias

Postos de gasolina

Lojas de conveniência

Lojas de produtos para animais

As novas orientações para essas unidades abertas incluem:

Distribuição das mesas e da ocupação do espaço para que as pessoas mantenham no mínimo 1,5 metro uma da outra;

Restrição de acesso ao recinto, de forma que haja condições de as pessoas se manterem à distância de 1,5 metro uma da outra;

Os estabelecimentos devem organizar filas (de acesso, atendimento ou de pagamento) de forma que as pessoas fiquem a 1,5 metro uma da outra;

Restaurantes de auto-serviço (self-service) devem destacar atendentes com luvas limpas, toca e máscara própria à manutenção de alimentos para servir os clientes, de forma a diminuir o contato com os utensílios de uso geral.

Celebrações religiosas

A recomendação é que sejam feitas por sistema on-line

Alimentação de estudantes da rede municipal

As famílias de crianças e estudantes em situação de vulnerabilidade receberão alimentação durante a suspensão das aulas (de 23/3 a 12/4). Cestas básicas serão distribuídas pela estrutura do município. No entanto, os locais ainda estão sendo definidos.

Rodoferroviária e ônibus

A ala estadual da Rodoviária de Curitiba vai fechar a partir desta sexta-feira (20) por tempo indeterminado por determinação do governador Ratinho Júnior. O governador também suspendeu o transporte coletivo rodoviário de passageiros com origem em todos os estados e Distrito Federal.

A Urbs anunciará outras medidas em breve, como mudanças no horário de funcionamento dos seus serviços e alteração na ocupação dos ônibus.

Feira do Largo da Ordem

A feirinha do Largo da Ordem, no Centro Histórico, funciona nesse domingo (22), mas será suspensa a partir do próximo, dia 29.

(Com informações do G1)