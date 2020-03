Líderes de Poderes se unem para adotar medidas para conter o avanço do coronavírus

A criação de um comitê permanente para a adoção de medidas conjuntas para conter o avanço do coronavírus no Paraná foi o resultado de uma reunião na manhã desta quinta-feira (19) que reuniu, no Palácio Iguaçu, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB), o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Adalberto Xisto Pereira, o procurador geral de Justiça Ivonei Sfoggia e a diretora-geral do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), Luciane Gonçalves Franco. Também presente, o primeiro secretário da Assembleia, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB).

“Foi uma reunião importante para sabermos as ações que o governador está implantando e que pretende implantar futuramente. Esse comitê permanente entre os Poderes vai permitir que estejamos em contato constante para tomarmos decisões em conjunto para enfrentar essa crise que o estado e país está passando em razão do coronavírus”, disse Traiano.

O governador apresentou todas as medidas que estão sendo tomadas para controlar a circulação do coronavírus no Estado e explicou que a intenção do conjunto de líderes é encontrar as melhores soluções para que a população paranaense seja minimamente impactada pela doença, tanto em questões de saúde quanto em aspectos econômicos. “Vamos trabalhar juntos para que o prejuízo seja o menor possível para a sociedade”, afirmou o governador.

Durante a reunião ficou estabelecido que os Poderes se encontrarão semanalmente para uma avaliação da situação.

“Todos nós precisamos estar imbuídos de um único ideal: prevenir a propagação do vírus. O Poder Judiciário está ao lado do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Faremos o possível para que essa crise passe logo”, destacou o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), desembargador Adalberto Xisto Pereira.

Presenças - Participaram da reunião a procuradora-geral do Estado, Letícia Ferreira; o secretário de Estado da Fazenda, Renê Garcia; além do deputado estadual Tiago Amaral (PSB).