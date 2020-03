Médicos e enfermeiros emocionam com foto pedindo para que as pessoas fiquem em casa

Profissionais da área da saúde de outros países, divulgaram diversos vídeos através das redes sociais, buscando formas para poder conscientizar sobre o novo coronavírus.

A publicação de um grupo de médicos e enfermeiros onde aparecem seguram cartazes dizendo em inglês: “We stay here for you, please stay home for us“ (Ficamos aqui para você, por favor, fique em casa para nós), emocionou a internet. As imagens rapidamente também se espalharam, principalmente no Instagram, e até mesmo famosos, como Tatá Werneck, compartilharam a publicação. Confira:

Devido grande repercussão, alguns grupos ligados à saúde também começaram a aderir a campanha por aqui, no Brasil, usando a hashtag #fiqueemcasa.