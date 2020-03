"Big Brother" italiano autoriza participantes a ligarem para suas famílias

Com as mortes pelo covid-19, o coronavírus, passando de 3 mil casos na Itália, a direção do "Grande Fratello", o "Big Brother" da Itália que está no ar atualmente, liberou seus participantes para que fizessem uma ligação telefônica para conversar com seus parentes. Depois dos participantes lerem um comunicado nessa terça-feira (17/03), o apresentador da atração, Alfonso Signorini, entrou em um vídeo explicando o motivo da liberação.

"A situação em que estamos na Itália e em outros países é única, incrível e nunca aconteceu antes. A partir de agora, contaremos tudo dando a você a oportunidade de conversar com seus entes queridos, um por um. Mostraremos a você o que os italianos estão fazendo para trazer a vocês pouco de leveza e todos os dias forneceremos novas informações", disse o apresentador

O site do programa descreveu a emoção que cada um sentiu ao falar com um familiar e tirar o peso da preocupação. "Assim que ouvem suas vozes, eles soltam um grito libertador".

O Big Brother VIP 4 deveria terminar em 27 abril, mas a final foi antecipada para 8 de abril, devido à emergência do coronavírus na Itália. Em 2019, o participante do reality italiano Alberto Mezzetti passou alguns dias confinado dentro da casa do "BBB".