Justiça cancela julgamento de Lula em caso do sítio, por causa do cororavírus

O julgamento de um recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia, marcado para quarta-feira (25), foi cancelado devido ao coronavírus.

Ontem, foi anunciado que na próxima semana não acontecerá sessão da 8a Turma, a responsável por apreciar o caso do petista no Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF-4).

A defesa do ex-presidente já tinha pedido para que o julgamento dos embargos de declaração fosse adiado. Os advogados argumentaram que queriam ter acesso às denúncias que Marcelo Odebrecht apresentou contra a empreiteira Odebrecht e seus atuais dirigentes antes da apreciação do recurso. Também destacaram a dificuldade de deslocamento até o Tribunal, localizado em Porto Alegre, devido à pandemia do coronavírus.

"Fomos informados que não haverá sessão no dia 25. Foi uma decisão do TRF-4 seguindo essa orientação geral de providências para evitar o alastramento do coronavírus", disse o advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins.