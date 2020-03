Lideranças de todos os Poderes do Paraná se unem contra o coronavírus

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu nesta quinta-feira (19), no Palácio Iguaçu, os presidentes da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, e do Tribunal de Justiça, desembargador Adalberto Xisto Pereira, o procurador-geral de Justiça, Ivonei Sffogia, e a diretora-geral do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), Luciane Gonçalves Franco, para apresentar todas as medidas que estão sendo tomadas para controlar a circulação do coronavírus no Estado.

A intenção, explicou Ratinho Junior, é encontrar em conjunto as melhores soluções para que a população paranaense seja minimamente impactada pela doença, tanto em questões de saúde quanto em aspectos econômicos. “Vamos trabalhar juntos para que o prejuízo seja o menor possível para a sociedade”, afirmou o governador.

Durante a reunião ficou estabelecido que os Poderes se encontrarão semanalmente para uma avaliação da situação. Além disso, a intenção é reforçar a Comissão Temporária Institucional de Prevenção ao Coronavírus (Covid-19).

O órgão, criado pelo Poder Judiciário, conta com desembargadores do Tribunal de Justiça, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – seção do Paraná, do Ministério Público do Paraná, médicos e a Associação dos Magistrados do Paraná. Chefe da Casa Civil, Guto Silva representa o Poder Executivo.

“Todos nós precisamos estar imbuídos de um único ideal: prevenir a propagação do vírus. O Poder Judiciário está o lado do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Faremos o possível para que essa crise passe logo”, destacou o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), desembargador Adalberto Xisto Pereira.

FAKE NEWS – O governador Ratinho Junior pediu uma atenção especial do Judiciário em relação a criação e propagação de fake news. Segundo ele, o serviço de inteligência do Estado está atento, investigando quem são os criadores de notícias falsas neste momento de pandemia de coronavírus.

Tribunal de Justiça e Ministério prometeram estudar em conjunto medidas de sanção que possam coibir a circulação de materiais com informações erradas.

AÇÕES – Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto destacou que o Paraná está tomando medidas diárias para conter o impacto do vírus. Segundo ele, a rede hospitalar do Estado conta atualmente com aproximadamente 1.900 leitos de UTI à disposição da população. Segundo ele, outros 200 serão contratados imediatamente, podendo chegar a 350 dependendo da situação.

Lembrou ainda que estão sendo comprados insumos e aparelhos hospitalares como respiradores e ventiladores pulmonares. O investimento neste momento é de R$ 100 milhões por parte do Estado. “Há uma sensibilidade geral sobre o assunto. Fizemos uma explanação geral de tudo o que está acontecendo. Vamos dialogar e nos unir ainda mais neste momento de pandemia”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

PRESENÇAS – Participaram da reunião a procuradora-geral do Estado, Letícia Ferreira; o secretário de Estado da Fazenda, Renê Garcia; além dos deputados estaduais Tiago Amaral e Luiz Cláudio Romanelli.