Estado do Rio registra a segunda morte pelo novo coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou na tarde desta quinta-feira (19) a segunda morte em decorrência do novo coronavírus (Covid-19). A vítima é um homem de 69 anos. Assim como a idosa que morreu pelo novo coronavírus, cuja causa da morte foi confirmada na manhã desta quinta-feira, ele fazia parte do grupo de risco do Covid-19.

Segundo a secretaria, o idoso, morador de Niterói, era diabético e hipertenso e apresentou os primeiros sintomas, como febre, tosse e mialgia, no último dia 11. Ele teve contato com uma pessoa que era caso confirmado do Covid-19 que viajou para o exterior.

O material para análise deu entrada no Laboratório Central Noel Nutels (Lacen) nessa quarta-feira (18) e foi confirmado no início da tarde de hoje.

Casos confirmados

Até o momento, o estado do Rio registra 65 casos, distribuídos nas seguintes cidades: Rio de Janeiro (55), Niterói (sete) Barra Mansa (um), Miguel Pereira (um) e Guapimirim (um).

Medidas

Desde a última semana, o governo estadual colocou em prática medidas para conter o avanço da epidemia. Na manhã da terça-feira (17), o governador Wilson Witzel decretou, com o objetivo de evitar a propagação do vírus, a situação de emergência pelo Covid-19, com recomendação para limitar o atendimento ao público em bares e restaurantes, redução de horário em shoppings centers, além da suspensão de aulas em escolas públicas e privadas, entre outras medidas