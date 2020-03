A Polícia Civil de Maringá fechou nesta quinta (19) um laboratório clandestino, no Jardim Império do Sol, que fabricava álcool em gel e máscaras cirúrgicas, materiais que estão em falta devido a grande demanda por conta da crise do coronavírus.

Uma mulher foi presa e levada para a Delegacia de Maringá. Além disso, de acordo com a polícia, ela pode responder por crimes contra a saúde pública e ordem econômica.