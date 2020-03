Imagens de caminhões militares transportando corpos são chocantes; vídeo faz alerta

Imagens de caminhões militares em fila em frente ao hospital da cidade de Bergamo, na Itália, para remover os corpos das vítimas do novo coronavírus (Sars-CoV-2) comoveram os italianos na noite desta quarta-feira (18).

O exército foi acionado pelo governo para levar os corpos para crematórios da região, já que os cemitérios da cidade não tem mais capacidade para atender a tantos pedidos de cremação.

Caminhões transportando corpos na Itália – Reprodução

“Essa dos caminhões do Exército que levam os cadáveres de Bergamo é uma das fotos mais tristes da história do nosso país. Somos italianos e, em momentos como esse, é quando tiramos o melhor de nós. Sairemos dessa e faremos isso também por eles”, escreveu um italiano em seu Twitter.

Outro usuário da rede social também fez um relato comovente.

“Minha Bergamo! Essa noite não tenho mais palavras, não tenho mais forças, não tenho nem um “vai ficar tudo bem”. Essa noite só tenho lágrimas, tenho só dor”, postou.

Italianos gravaram um vídeo como se pudessem falar com elas mesmas 10 dias atrás. Ideia é alerta o mundo com atitudes que deveriam ter sido tomadas contra o vírus.



A Itália é o segundo país do mundo em número de casos do novo coronavírus, com 35.713 pessoas infectadas, e também a segunda em número de mortos, com 2.978.

Bergamo fica localizada na província da Lombardia, a que mais tem casos e mortes da doença, e é uma das localidades que mais está sofrendo com os atendimentos hospitalares. Para ter uma ideia, já são 1.959 mortos apenas na província.

Com informações da Agência ANSA e Banda B.

Vídeo de italianos faz alerta: