Escolas estaduais não terão expediente regular a partir de sexta

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte estabeleceu medidas para o enfrentamento à crise de saúde pública em decorrência do coronavírus. A Resolução 891/2020, publicada nessa quarta-feira (18), determina que não haverá expediente regular nas instituições estaduais de ensino.

De acordo com o documento, aulas e demais atividades escolares serão suspensas a partir desta sexta-feira (20), conforme consta no decreto número 4.258, assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior na terça-feira (17). O período compreendido entre 20 de março e 04 de abril será considerado antecipação do recesso escolar de julho.

Durante esse período, a direção de cada escola deverá organizar escala, respeitando a condição de teletrabalho, prevista na Resolução 891 e no Decreto 4.258, para atender o Programa Leite das Crianças e eventual distribuição da merenda escolar conforme resolução específica a ser publicada pela secretaria.

Os demais funcionários das escolas terão suas atividades suspensas.

Também foi determinada a interrupção das atividades nas universidades estaduais e entidades conveniadas ao Estado.

PARTICULARES - As aulas nas escolas particulares do Paraná também serão suspensas a partir desta sexta-feira (20). A paralisação é obrigatória e também consta no decreto estadual número 4.258. A medida atende a uma solicitação do próprio setor da educação.