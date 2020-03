Futebol já 'quebra a cabeça' para readequar calendário após pandemia

Por causa da pandemia do novo coronavírus, praticamente todos os grandes eventos esportivos do mundo estão paralisados. No futebol, o calendário terá de se readequar para a continuidade dos campeonatos. As entidades analisam possíveis datas para os jogos que não estão sendo disputados agora. O Conselho da Fifa se reunirá nesta quinta-feira por videoconferência para avaliar algumas medidas.

O presidente Gianni Infantino disse esperar que a situação mundial esteja melhor até o fim de abril. Não há certeza de que isso ocorrerá. O Brasil não tem data para retornar, mas a paralisação avança no calendário.

A Eurocopa e a Copa América, que seriam realizadas em junho, foram adiadas para o meio de 2021. O Mundial de Clubes da Fifa, com o novo formato, terá de ser disputado no fim de 2021, em 2022 ou 2023 - ele aconteceria no meio do ano que vem na China.

"Particularmente no futebol, é imprescindível encontrar soluções adequadas e justas em nível global. Isso requer unidade, solidariedade e um senso de responsabilidade compartilhado, e precisamos pensar em todos aqueles ao redor do mundo potencialmente impactados por nossas decisões", afirmou o presidente da Fifa.

A entidade se preocupa sobretudo com os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, que tiveram suas primeiras rodadas adiadas, por exemplo, na América do Sul.

No Brasil, quase todos os Estaduais estão parados. Eles terminariam no fim de abril, a maioria no dia 26, data em que ainda é improvável que a bola role no País. Em praticamente todos os campeonatos regionais, restam mais seis datas reservadas para as partidas. Ou seja, se a bola voltar a rolar a partir de maio, os Estaduais vão terminar apenas em junho, empurrando o Brasileirão, que tem início previsto para 3 de maio e fim em dezembro, para frente.

O torneio Nacional tem 38 rodadas, 380 jogos. Ele teria de ser encavalado com outras disputas, como Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, submetendo os clubes a grande maratona. Outra possibilidade é refazer a fórmula de disputa, mudando o regulamento. Mas essa hipótese é menos provável no momento.

Sem datas para todos os jogos, não está descartada a possibilidade de decretar campeões pelos resultados já jogados. Em São Paulo, por exemplo, o Santo André é o time com mais pontos no somatório geral. Empata com o Palmeiras, mas é melhor nos quesitos de desempate.

A Libertadores também está paralisada por tempo indeterminado. Os jogos da terceira rodada da fase de grupos seriam disputados nesta semana e foram adiados. A quarta e quinta rodadas estão marcadas para abril.

Como a Copa América foi cancelada, a tendência é de que datas reservadas para o torneio de seleções sejam utilizadas pelos clubes em junho. Essa mesma lógica serve para os torneios na Europa em relação ao cancelamento da Eurocopa 2020.

A final da Libertadores está marcada para o dia 21 de novembro, no Maracanã, no Rio. Estima-se que não mude. A Copa do Brasil é outro torneio que já teve jogos adiados. No calendário inicial, a decisão da Copa do Brasil está marcada para 16 de setembro. Não deve acontecer.