Outono começa nesta sexta-feira; veja a previsão

O outono de 2020 começa oficialmente à 0h50 da próxima sexta-feira (20) e se estende até o às 18h44 do dia 20 de junho. De forma geral, a principal característica da estação é a grande redução da frequência e do volume de chuva na maior parte do país, segundo o Climatempo.

O ponto mais importante a ser destacado no outono 2020, contudo, é a recuperação de chuvas da região sul, que vive um grande problema de estiagem neste verão.

Já a partir de abril, há indicação de início de recuperação, com chuvas mais consistentes em comparação aos últimos meses. Em maio, a previsão é de que os totais de chuva superem em boas quantias a média histórica de precipitação.

Para a Região Sudeste, como é normal, a expectativa é de que as chuvas diminuam e a atmosfera fique mais seca, mais estável. Apesar disso, abril e maio ainda são de chuvas acima da média em partes importantes da Região Sudeste.

Nesses dois meses, a chuva ainda deve ficar acima da média por exemplo na faixa centro-leste do estado de São Paulo, que abrange a capital, e no estado do Rio de Janeiro. Ainda não está certo a presença de fenômenos como El Niño e La Niña, mas as águas do Pacífico devem ter resfriamento.

No Sul, o alívio para o tempo seco e quente chega de forma definitiva a partir de abril, quando há uma melhora no centro-norte do Rio Grande do Sul até Santa Catarina e Paraná. Nestes locais, há previsão também de que as ondas de frio sejam mais intensas do que nos anos anteriores e que o frio vai chegar mais cedo em 2020