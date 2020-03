Unica anuncia doação de álcool para combate ao coronavírus

As associadas da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) vão doar álcool ao sistema público para fabricação de desinfetantes de mãos (álcool gel) e solução de álcool 70, visando contribuir com o combate à disseminação do novo coronavírus (Covid-19), informou a entidade nesta quarta-feira (18).

A Unica, que reúne as usinas do centro-sul do Brasil, não forneceu detalhes da medida, afirmando que eles ainda estão sendo delineados entre a entidade e os órgãos públicos envolvidos, entre eles os ministérios da Saúde, Agricultura e de Minas e Energia, além da Anvisa e das secretarias estaduais de Saúde.

Segundo a Unica, um desses detalhes é justamente a permissão para que usinas fabriquem álcool com as especificações necessárias aos produtos de higienização mencionados, o que atualmente é proibido.

A contribuição será gratuita, acrescentou a entidade.

"O setor sucroenergético quer unir forças com os órgãos governamentais e a população para garantir que os profissionais de saúde, pacientes e familiares tenham os recursos necessários para atravessarem esse momento difícil", disse em nota o presidente da Unica, Evandro Gussi.