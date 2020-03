Vacina da gripe começa segunda-feira e a do sarampo é prorrogada

A Secretaria de Estado da Saúde inicia segunda-feira (23) a Campanha de Vacinação contra a Influenza 2020. A imunização, que costuma ser feita em abril, foi antecipada por conta da pandemia do coronavírus. A campanha segue até o dia 22 de maio, com o dia D de mobilização nacional marcado para 9 de maio.

O objetivo da antecipação da campanha é evitar o aumento de doenças respiratórias e a sobrecarga do sistema de saúde. “A vacina contra a gripe não diminui o risco de contágio por coronavírus, mas o principal objetivo da imunização vacinação contra a gripe é reduzir as complicações, internações e, principalmente, a mortalidade decorrente das infecções causadas pela influenza”, explica o secretário da Saúde, Beto Preto. “Neste momento, facilitará a definição do diagnóstico de pacientes com suspeita de adoecimento pela Covid-19”, afirma.

A Secretaria da Saúde informa, ainda, que foi prorrogada a vacinação contra o sarampo. A imunização contra esta doença será concomitante com a vacinação contra a gripe, aproveitando a ida da população aos postos e unidades de saúde.

“Seguimos orientação do Ministério da Saúde e agora a vacinação contra a doença será indiscriminada, para pessoas de 20 a 49 anos”, destaca o secretário Beto Preto.

GRIPE - Neste ano, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza será em três fases, com grupos prioritários distintos. O primeiro grupo a receber vacina são os idosos, a partir de 60 anos e os profissionais da área da saúde.

“A decisão é mais uma medida de proteção a esses públicos, em especial aos idosos, que dependendo da gravidade da doença respiratória podem apresentar riscos de complicações evoluindo, inclusive, para o óbito”, alerta Beto Preto.

A segunda fase inicia a partir do dia 16 de abril e abrangerá professores das escolas públicas e privadas, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

Já a terceira e última fase terá início no dia 9 de maio, abrangendo crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes; mulheres que tiveram parto recente (puérperas), povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas, presos, funcionários do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos, que neste ano também fazem parte do grupo prioritário.

METAS - A meta de cobertura vacinal é de 90% de cada grupo prioritário. No Paraná, cerca de 3,9 milhões de pessoas fazem parte destes grupos. O primeiro quantitativo de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde ao Paraná perfaz um total de 522 mil doses. Já foram encaminhadas para as Regionais de Saúde (RS) que farão a distribuição aos municípios.

NÚMEROS INFLUENZA – Os números de gripe atualizados nesta quarta-feira (18) pela Secretaria Estadual da Saúde mostram que de janeiro até agora, o Paraná registrou 378 casos notificados de Influenza. Destes, 27 foram confirmados e cinco pessoas foram a óbito, todos por Influenza do tipo H1N1. Os casos de morte ocorreram em Cornélio Procópio (1), Ponta Grossa (2), Campo Largo (1) e Matinhos (1).

Para a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde, Maria Goretti David Lopes, os dados indicam que o vírus da gripe está circulando no Paraná, e que por isso, as pessoas precisam além de tomar a vacina, adotar as medidas preventivas.

“A vacina contra a gripe é extremamente segura e eficaz. Além disso, outras medidas de prevenção como a higienização das mãos, uso do álcool gel, manter os ambientes bem ventilados e utilizar lenços descartáveis ou cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir são essenciais para prevenção”, ressalta.

A Influenza é uma infecção viral aguda do sistema respiratório, altamente transmissível. Os sintomas são febre alta, dores musculares, dor de cabeça e dor de garganta. Se não for tratada, pode provocar complicações, evoluir para pneumonia e provocar até a morte. A transmissão ocorre por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada, ao falar, ao tossir ou no contato pelas mãos.

SARAMPO – “A prorrogação do prazo da vacinação contra o sarampo é estratégica e foi definida como forma de ampliar o acesso do público à imunização. O vírus que transmite a doença está presente no estado e precisamos interromper a circulação”, afirma a diretora de Vigilância e Atenção em Saúde.

“Entre 10 de fevereiro a 13 de março, a campanha nacional de imunização contra o sarampo foi dirigida ao público de 20 a 29 anos e neste momento estamos ampliando para 20 a 49 anos. O objetivo é atingir uma maior cobertura vacinal da população paranaense”, diz Maria Goretti.